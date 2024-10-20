السعودية | “التدريب التقني”: أكثر من 91 ألف فرصة وظيفية لخريجي برامج التدريب التقني في النصف الأول من العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها بالشراكة مع قطاع الأعمال لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية التابعة لها بلغ ( 91390 ) فرصة وظيفية في النصف الأول من عام 2024م.

وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذا العدد من الفرص الذي تمّ توفيره خلال فترة ستة أشهر يعد نتاج الجهود المبذولة من الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة والمكاتب التابعة لها بالمنشآت التدريبية وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في توظيف الخريجين.

وأضاف العتيبي أنه خلال الفترة ذاتها تمّ تنفيذ ( ٤٢٦ ) برنامجاً لتهيئة الخريجين والخريجات لسوق العمل، إضافةً إلى إقامة ( ٣٩٦ ) ملتقى ومعرض للتوظيف، وتوقيع ( ١٢٧) مذكرة تفاهم مع منشآت القطاع الخاص لتوظيف الخريجين بما يناسب تخصصاتهم، إلى جانب عقد ( ٧٥٣ ) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال في جانب توظيف الخريجين وسد احتياج القطاع من الكفاءات الوطنية المؤهلة بالمجالات التقنية والمهنية، كما تعمل المؤسسة على متابعة وقياس الرضا لكل الأطراف ذات العلاقة، وذلك عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، حيث تمّ تحليل (٢٣٤٧٢ ) استبانة للخريجين والخريجات، و ( ١٩٧٣) استبانة لقياس رضا أصحاب الأعمال.

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