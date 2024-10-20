السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,500 حقيبة إيوائية في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا بباكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 حقيبة إيوائية في منطقتي كوت أدو ومظفرقر بإقليم البنجاب، ومنطقتي شترال العليا وشترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10,500 فرد من الأسر الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة بالفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الانساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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