السعودية | بيع صقرين بـ 191 ألف ريال في الليلة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، إقامة لياليه حتى 15 نوفمبر المقبل، حيث أقام ليلته الثالثة, التي شهدت عرض صقرين من نوع شاهين على منصة المزاد، وتم بيعهما بمبلغ 191 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول طرح الفاو حفر الباطن للطاروح عمر العنزي، وتم بيعه بمبلغ 41 ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني طرح الليث للطاروح إبراهيم العيافي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وشهد منافسة كبيرة قبل أن يتم بيعه بمبلغ 150 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في الخليج 365 (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.

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