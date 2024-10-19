معسكر تدريبي للتكامل الإداري في تقنية البنات بالرياض

أقامت الكلية التقنية للبنات بالرياض ممثلةً بقسم تقنية الاعمال معسكراً تدريبياً بعنوان "التكامل الإداري بنسخته الثانية " الأحد الماضي ولمدة أسبوع.

ويستهدف المعسكر أكثر 3000 متدربة ومتدربا كما يصاحب هذا المعسكر عدد من الدورات التي ستقام عن بعد في مجال الادارة ومتطلبات سوق العمل ومهارات إعداد السيرة الذاتية والمهارات الناعمه في مجال العمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، ولا يزال التسجيل فيها متاحاً للمهتمين بالتطوير في المجال الإداري.

ويهدف المعسكر إلى تأهيل المستفيدات لسوق العمل والتزود بالمعارف التخصصية في تقنية إدارة الأعمال.

وأكدت عميدة الكلية أسماء حكمي ورئيسة قسم تقنية الأعمال أمل المطيري المشرفة على إقامة المعسكر، أنّ مثل هذه المعسكرات تشجع المتدربات على بدء الاستعداد لمسيرتهم المهنية بعد التخرج، ليسهموا في بناء وطنهم عرفاناً لقيادة حكيمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.