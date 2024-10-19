إطلاق 15 ظبي ريم بمتنزه واحة بريدة

ويمثل هذا الإطلاق باكورة الإطلاقات لموسم إطلاق الكائنات الفطرية لهذا العام، وامتدادًا لجهود المركز في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وهي خطوة تؤكد عمق التعاون والتكامل بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: إن الإطلاق في واحة بريدة تم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وشركة المياه الوطنية، ويهدف لرفع جاذبية هذه الواحة ورفع مستوى الوعي البيئي لزوارها.
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