شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 392 مخالفًا في أنشطة النقل بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حملة رقابية مشتركة في حي البطحاء بالرياض.

وأسفرت الحملة عن 402 عملية فحص ضبطت من خلالها 392 مخالفًا في أنشطة نقل الركاب والبضائع، حيث استهدفت الحملة أنشطة الأجرة العامة “الكدادة”، والنقل المتخصص بالحافلات، إضافة إلى نشاط نقل البضائع، نُفذت عبر مراقبي الهيئة في الموقع خلال الحملة.

وتواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الميدانية والرقابية على أنشطة النقل في العديد من المواقع المستهدفة في مختلف مدن ومناطق المملكة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، بهدف الحد من الممارسات الخاطئة وغير النظامية، وضمان تقديم خدمات النقل للمستفيدين وفق أفضل المعايير وبما يحقق اشتراطات السلامة والأمان.