شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل نقل خدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر صحفية، مساء اليوم، السبت، أنه سيتم تفعيل نقل بعض الخدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري في بعض مناطق المملكة كمرحلة أولية. وكشفت المصادر أنه تم تحديد الرسوم المالية لبعض الخدمات التي سيتم نقلها، فيما ستكون بعض الخدمات مجانية.

وأشارت المصادر وفقا لـ “عكاظ” أن من الخدمات التي سيتم تقديمها برسوم مالية: نقل الملكية، وتتيح الخدمة للمستفيد نقل ملكية عقار مسجل عينياً إلى مالك آخر خلال 5 أيام عمل برسوم 1600 ريال، وخدمة الفرز، وتتيح للمستفيد فرز عقار مسجل عينياً إلى عقارين أو أكثر وإصدار صك تسجيل ملكية لكل عقار على حدة خلال 7 أيام عمل، برسوم مالية 550 ريالاً (مقابل كل صك مفرز)، وخدمة الدمج، وتتيح للمستفيد دمج عقارات مسجلة عينياً إلى عقار واحد خلال 7 أيام عمل برسوم مالية 550 ريالاً (مقابل كل صك مدمج)، وخدمة إدارة الحقوق والقيود والالتزامات، وتتيح للمستفيد إضافة أو إزالة الحقوق والقيود والالتزامات على عقار مسجل عينياً خلال 7 أيام عمل برسوم مالية تراوح بين 300 إلى 550 ريالاً.

بينما سيكون تقديم الخدمات التالية مجاناً: خدمة التسجيل العيني الأول، وخدمة المناطق العقارية المعلنة، وخدمة التحقق من صك الملكية، وخدمة بحث عن عقار، وخدمة حجز موعد، وخدمة طلب التصحيح.