شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1,2 مليون حبة "كبتاجون"في منفذ "حالة عمّار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذ "حالة عمّار" من إحباط محاولة تهريب 1,225,200 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ "حالة عمّار"، عبارة عن "عجانة رخامية"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من "الحبوب" مُخبأة في الإرسالية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان. الإبلاغ عن المخدرات وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبرالبريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.