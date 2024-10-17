شكرا لقرائتكم خبر عن "البذر الأرضي" تقنية جديدة للاستمطار على المرتفعات.. ماذا تعرف عنها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البرنامج الوطني لاستمطار السحب عن إدخال تقنية جديدة ضمن عملياته التشغيلية باستخدام أنظمة البذر الأرضية (Flare Trees)، وهي تقنية جديدة تستخدم على قمم المرتفعات، وتتميز بتشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية لضمان الاستمرارية، وانخفاض تكلفتها التشغيلية مقارنةً باستخدام الطائرات.

كما أنها تتيح التحكم والمراقبة السريعة لإطلاق مواد البذر في التوقيت المناسب، ما يسهم في تحفيز السحب وتكاثف بخار الماء وتحويله إلى أمطار. أنظمة البذر السحابي وتعد هذه التقنية خطوة جديدة في سبيل تعزيز وتنويع التقنيات المستخدمة في عمليات الاستمطار، وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاستمطار السحب أيمن البار، أن البرنامج يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز النتائج المرجوة، وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات المتاحة لدعم الأهداف الرئيسية والبحثية.

وأضاف: تعمل التقنية المضافة بواسطة أنظمة البذر السحابي التي يجري تثبيتها في مواقع محددة، والتحكم فيها عن بُعد بواسطة مشغلين في غرفة العمليات، سواء يدويًا أو آليًا.