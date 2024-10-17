شكرا لقرائتكم خبر ردا على مقال خالد عمر حشوان (شركة المياه يا معالي الوزير) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدايةً نشكر صحيفة مكة على حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الغربي في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين. وحول ما ورد في المقال الصحفي المنشور بتاريخ 15 أكتوبر 2024م تحت عنوان (شركة المياه يا معالي الوزير) للكاتب الأستاذ خالد عمر حشوان.

نود أن نوضح لكم وللسادة العملاء أن الحي المشار إليه في المقال الصحفي يُعد من الأحياء التي تحظى بضخ مستمر على مدار الساعة، وقد تأثر مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة الطارئة في الخط الرئيسي المغذي للحي.

وحول ما تطرق إليه الكاتب بخصوص تأخر معالجة بلاغ انقطاع المياه عن العقار الخاص به، نوضح بأن استقبال البلاغ تزامن مع وجود أعمال صيانة الخط الرئيسي المغذي للحي المستفيد، وهو ما نتج عنه توقف ضخ المياه حتى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة التي تم تنفيذها في ذلك الوقت، حيث نفذت الشركة اعمالها بعد إصدار التصاريح والمتطلبات اللازمة وتم إعادة الضخ الى وضعه الطبيعي.

كما نشير بأن مركز الاتصال بالشركة يتلقى جميع بلاغات العملاء على مدار الساعة، حيث ورد للمركز بلاغ تسرب مياه في مواقع مختلفة بالحي المذكور، وتمت مباشرتها من قبل فرق التشغيل والصيانة الميدانية، والتي واجهتها بعض المعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذ تلك الأعمال، وتم حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومعالجة جميع البلاغات وإزالة الضرر.

وننوه بأن الشركة أتاحت خدمة طلب الصهاريج عن طريق التطبيق الخاص بها، والذي يمكِّن العميل أيضًا من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها بيسر وسهولة.

وتدعو الشركة عملاءها الكرام في حال وجود أي ملاحظة أو بلاغات التواصل معها عبر الفرع الإلكتروني (nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110)، أو من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.

هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

ولكم أطيب تحياتنا،،،

القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية