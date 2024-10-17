فيديو.. إغلاق مستودع ومصادرة أكثر من 500 إطار منتهي الصلاحية بمكة

⚠ | بعد الرصد والتحري..



ضبطنا عمالة مخالفة تجمع الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية لإعادة بيعها..



صادرنا أكثر من 500 إطار، وأغلقنا الموقع المخالف، وأحلنا المخالفين لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/brpVAJOcfW