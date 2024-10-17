شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إغلاق مستودع ومصادرة أكثر من 500 إطار منتهي الصلاحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في العاصمة المقدسة مستودعًا تديره عمالة مخالفة، امتهنت تخزين إطارات السيارات منتهية الصلاحية والمستعملة بغرض بيعها.
جاء ذلك بعد عملية رصد وتحر للموقع المخالف، استمرت أسبوعين.
صادرنا أكثر من 500 إطار، وأغلقنا الموقع المخالف، وأحلنا المخالفين لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
وتصل العقوبات وفقًا للنظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
جاء ذلك بعد عملية رصد وتحر للموقع المخالف، استمرت أسبوعين.
العمالة المخالفةوضبط مراقبو الوزارة أكثر من 500 إطار سيارة مستعمل ومنتهي الصلاحية داخل المستودع الواقع بحي الزاهر شمال مكة المكرمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة. ضبطنا عمالة مخالفة تجمع الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية لإعادة بيعها..
صادرنا أكثر من 500 إطار، وأغلقنا الموقع المخالف، وأحلنا المخالفين لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)
⚠ | بعد الرصد والتحري..— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 16, 2024
ضبطنا عمالة مخالفة تجمع الإطارات المستخدمة ومنتهية الصلاحية لإعادة بيعها..
صادرنا أكثر من 500 إطار، وأغلقنا الموقع المخالف، وأحلنا المخالفين لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/brpVAJOcfW
إطارات السيارات منتهية الصلاحيةكما ضُبطت العمالة المخالفة وسلمت لجهة الاختصاص، واستدعي مالك المستودع لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وتصل العقوبات وفقًا للنظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.