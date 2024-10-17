شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف جهود مكافحة البعوض خلال الفترة الشتوية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة إمكانياتها خلال الفترة الشتوية، من خلال حملات متواصلة تعتمد على تقنيات حديثة واستراتيجيات مبتكرة، تهدف إلى الحد من انتشار البعوض وخلق بيئة مستدامة تحافظ على الصحة العامة على المدى الطويل.

أعمال الرش والمعالجة

وفي سياق التزام الأمانة بتحسين جودة الحياة في المدينة، شملت الحملة المكثفة (لأعمال المكافحة الترددية) رش أكثر من 168,000 مبنى تحت الإنشاء و30,000 حديقة، إضافة إلى معالجة 5,830 مصنعًا للبلك و2,154 محطة معالجة مياه. كما امتدت الحملة لتشمل 43,214 تجمعًا مائيًا والتي تُعد بؤرًا رئيسية لتكاثر البعوض .



أما على مستوى الأحياء السكنية، فقد كثفت الأمانة جهودها، حيث تم معالجة 1.4 مليون وحدة سكنية، وفحص 884,023 حاوية، تبين إصابة 9,467 منها، بالإضافة إلى معالجة 3,579 خزان مياه من أصل 346,936 تم فحصها، مما يبرز التفاني المستمر في مكافحة البعوض على كافة الأصعدة.



ووفقًا لتقرير صادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة جدة، فإن هذه الحملات لا تُعد مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي جزء من رؤية طويلة المدى تهدف إلى الوقاية المستدامة من الأمراض وضمان بيئة صحية لسكان المدينة. من خلال هذه الاستراتيجيات المستدامة والإجراءات الدقيقة، تؤكد أمانة جدة أن مكافحة البعوض هي التزام مستمر يسعى لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا.