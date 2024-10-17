شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة مكة".. ورش ودورات تدريبية لتنمية مهارات المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة دورة تدريبية عن بُعد لمزارعي المنطقة، استمرت عشرة أيام، وشملت مرحلتين، الأولى بعنوان "تعبئة وتغليف الفاكهة" والثانية "تقييم جودة الفاكهة". تبع الدورتين ورشة عمل بوحدة الوزارة في بني مالك التابعة لمحافظة ميسان، وأخرى بمزرعة الشفا في محافظة الطائف، بهدف تدريب المزارعين عمليًا وميدانيًا على ما تم تناوله من طرق وأساليب نظرية في الدورات.



تنمية الوعي الزراعي

وشارك في تقديم الدورة الدكتور عصمت فاروق، المختص في المجال الزراعي من جامعة الطائف، حيث قدم الإرشادات العملية والنصائح الفنية للمزارعين والمختصين، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها فرع الوزارة بالتعاون مع الإرشاد الزراعي لتعزيز الوعي وتطوير المهارات لدى المزارعين في المجالات الزراعية المتنوعة.



تضمنت الورشة التعريف بالطرق الصحيحة لتعبئة وتغليف الفاكهة، والتعرف على أنواع العبوات المستخدمة وأهمية التخزين والنقل والتسويق الملائمة. كما تناول الشق العملي معايير الجودة والسلامة الغذائية، واشتمل على تدريب المزارعين على التعامل مع متطلبات سلامة الغذاء والتعرف على المخاطر البيولوجية والفيزيائية، وأفضل الممارسات لفرز العينات واختبار جودتها لضمان تلبية متطلبات المستهلكين.