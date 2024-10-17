شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع موريتانيا تتزين بصور خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تزينت شوارع الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط بلوحات إعلانية تتضمن صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر ربيع الآخر الحالي.
يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا خلال الفترة من 12 إلى 15 من شهر ربيع الآخر الحالي.