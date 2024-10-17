السعودية | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج (378) خريجًا من دورة الفرد الأساسي الـ (47)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حفل تخريج (378) خريجًا من دورة الفرد الأساسي الـ (47)، وذلك بمعهد الجوازات في مدينة الرياض.

ونقل معاليه تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، الذين تلقوا تدريبات عسكرية ميدانية وبرامج تعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، للإسهام في تعزيز مفهوم أمن الوطن وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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