شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي بالمرحلة الثانوية يقود زملاءه لتأسيس شركة تقنية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي شاب سعودي بالمرحلة الثانوية، ويدعى فهد الدوسري، كيف قاد زملاءه لتأسيس شركة تقنية .

وقال “الدوسري” خلال لقاءه بقناة العربية : تمكنا من تأسيس شركة “ليفر” المتخصصة في تطوير المواقع الإلكترونية وربطها بتقنيات NFC الحديثة وطبعاً اهتمينا بهذا المجال لأنه مواكب لرؤية 2030 والتحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة.

وتابع: تمكنا من أن نطور نفسنا عبر دراسة ذاتية، والحمد لله أنا وفريقي حاليًا جميعنا من نفس الجيل في المرحلة الثانوية”.

وأضاف: استطعنا تأسيس شركة أصبحت ضمن أبرز العلامات التجارية عند الكثير من الشركات، حيث أنها عبارة هي خدمات تختص بالتسويق الرقمي مثل إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها سواء للأفراد أو للشركات وربطها بالبطاقات الذكية”.

وأكمل: “بدلًا من حمل بطاقات الأعمال الورقية، نستبدلها ببطاقة ذكية من “ليفر”، والتي تغني عن جميع البطاقات الأخرى، وبمجرد لمسها بالجوال، يتم توجيهك مباشرة إلى الموقع الإلكتروني”.

ويحتوي الموقع على جميع وسائل التواصل الخاصة مع نبذة شاملة عن الفريق؛ مما يسهل عملية التواصل بسرعة وفعالية، دون الحاجة إلى توزيع بطاقات أو تقديم معلومات إضافية.