شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 930 مخالفًا لنقلهم الركاب دون ترخيص في عدد من مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية، (932) مخالفًا ، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، وتصدّر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعلى المخالفات للكدادة مسجلًا 379 مخالفة، يليه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بـ 116 مخالفة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بـ 190 مخالفة، ليصل إجمالي المخالفين خلال الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من (7550) مخالفًا.

وتحثّ الهيئة كافة المستفيدين من المسافرين على أهمية التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة وفي كافة مطارات المملكة، ومتاحة وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من (3600) سيارة أجرة، و (54) مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.

وتشير الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص والتي يقوم بها بعض الأفراد “الكدادة” في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.