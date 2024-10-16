شكرا لمتابعة خبر عن إعادة النظر لسبعيني بـ “طبيّة” جامعة الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكَّن فريق طبي في وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود من إعادة النظر لمريض سبعيني بعد معاناة سنتين باستخدام تقنية الـ Endoglide (حامل البطانة) التي تستخدم لأول مرة في المملكة.

وقال استشاري أمراض القرنية والعين الخارجية وتصحيح النظر في المدينة الطبية الجامعية الأستاذ المساعد في كلية الطب الدكتور محمد ماجد أبوسيف – قائد الفريق – أنه بعد تشخيص الحالة تبيّن وجود ضعف في حدة الإبصار بسبب فشل في بطانة القرنية بعد عملية سحب للماء الأبيض تمت للمريض منذ سنتين خارج المستشفى.

وبعد مراجعة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية زراعة بطانة القرنية” DMEK ” حيث استُبدلت البطانة المتأثرة وزرعت بطانة قرنية سليمة من متبرع باستخدام تقنية Endoglide ” ” حيث استخدمت لأول مرة في المملكة العربية السعودية بالمدينة الطبية الجامعية.

وأشار إلى أن هذه التقنية تساعد في حمل بطانة القرنية داخلها وإدخالها للحجرة الأمامية للعين ثم سحبها مما يسمح بالتحكم بنسيج البطانة الرقيق جدًّا والذي يصل إلى أصغر من عُشر سمك خصلة الشعر (١/١٠) وزراعته في الحالات المتقدمة لضعف بطانة القرنية.

وأضاف أن هذه التقنية يمكن تعليمها لأطباء الزمالة بطريقة معيارية تسمح بسهولة تبني هذه التقنية وانتشار زراعة بطانة القرنية ” DMEK ” في مختلف مستشفيات المملكة على أيدي الأطباء المتخرجين مما يسهل وصول الخدمة للمرضى دون المعاناة والسفر لخارج مناطقهم.

وأفاد بأنه بفضل الله استعاد المريض النظر خلال (٤) أيام من بعد إجراء العملية حيث وصل مستوى النظر للمريض إلى ما يقارب المستوى الطبيعي وتماثله للشفاء.

والجدير بالذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية على مستوى عالي من التأهيل والخبرة وتُعد مرجعًا طبيًا مميزًا في مختلف التخصصات الدقيقة.