شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي “رئيسة المفوضية” على هامش القمة الخليجية_ الأوروبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، على هامش انعقاد القمة الخليجية _الأوروبية.

وترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة إلى بروكسل وذلك من أجل حضور أعمال القمة الخليجية_ الأوروبية.

وتحظى القمة بأهمية لافتة باعتبارها أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء.

وتأتي القمة الخليجية_ الأوروبية في إطار رغبة دول مجلس التعاون، على رأسها المملكة، في تعزيز مستوى العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.