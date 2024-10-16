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شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يودعون معلمهم وسط مشاعر تفيض بالحب والتقدير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في مشهد مليء بالمشاعر الكريمة التي تفيض بالحب، ودع طلاب معلمهم بممر شرف وسط تصفيق حار من جميع الحضور .
وظهر الطلاب في المقطع وهم يصفقون بحب ومشاعر طيبة بينما المعلم يبدو عليه السعادة البالغة .
وجاء المعلم وهو يحتضن الاطفال ويقبلهم بحب بينما هم يعبرون له عن حبهم الشديد ويحتضنونه .
ويُذكر أن المعلم قضى 14 سنة من الحب والعطاء والتقدير بين طلابه، وحصد نتيجة هذه الأعوام تعلق الطلاب وحبهم الشديد واحترامهم له .