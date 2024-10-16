شكرا لمتابعة خبر عن العجلان يكشف كواليس نقل مصنع شماغ البسام من بريطانيا إلى المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبدالعزيز العجلان، رئيس شركة أبناء محمد السعد عن كواليس قصة الاستحواذ على مصنع شماغ البسام، موضحًا كيف تم اتخاذ قرار سريع لنقل المصنع من بريطانيا إلى المملكة

وأشار العجلان إلى أن العلاقات بينهم وبين المصنع كانت قوية جدًا في البداية، حيث كان هناك تعامل معتمد على الثقة دون أي تعاقدات رسمية.

وأوضح العجلان أنه عندما أبدى المصنع رغبتهم في البيع، أضافوا “نحن لا نستحوذ عليكم لأن القضاء عندكم ليس متطورًا.” إلا أن الثقة التي بنوها مع المصنع دفعتهم للاستمرار في المفاوضات حتى تمت الصفقة بسلاسة.

كما أشار العجلان إلى أهمية هذه الخطوة بالنسبة للسوق السعودي، متحدثًا عن مدى الفخر في تقديم أول قطعة شماغ تم إنتاجها كهدية للملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض.