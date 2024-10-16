شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك سعود الطبية.. مؤتمر علمي حول مستجدات مرض باركنسون والان نبدء بالتفاصيل

أعداد المصابين

منصة مثالية

الدمام - شريف احمد - تعتزم مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إقامة مؤتمر علمي بارز في الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2024.ويهدف هذا المؤتمر إلى تناول أحدث المستجدات في مجال مرض باركنسون، بالإضافة إلى استعراض أحدث أساليب التشخيص والعلاج المتاحة.ينعقد هذا المؤتمر في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الوعي بالأمراض العصبية وتطوراتها في المملكة. إذ يسعى إلى تسليط الضوء على المرض، الذي يُعتبر من الأمراض العصبية المزمنة التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى.تشير الإحصائيات إلى أن عدد المصابين به يتراوح بين 27 و 40 شخصًا لكل 100,000، مع زيادة ملحوظة في معدل الإصابة بين كبار السن، حيث تتركز غالبية الحالات في الفئة العمرية التي تزيد عن 60 عامًا.ومن أبرز محاور المؤتمر: (تشخيص مرض الباركنسون باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية، مما يسهم في تقديم رعاية صحية أفضل، وطرق العلاج الحديثة التي تشمل العلاجات الدوائية والتدخلات الجراحية، بالإضافة إلى العلاجات البديلة والتكميلية).كما سيتناول المؤتمر استراتيجيات تحسين جودة الحياة للمرضى من خلال برامج التأهيل والدعم النفسي.تعتبر هذه الفعالية منصة مثالية للأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية، حيث تتيح لهم فرصة التواصل وتبادل المعرفة والخبرات حول مرض الباركنسون.كما سيتمكن المشاركون من الاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرض، مما يسهم في تعزيز القدرات العلمية والعملية للممارسين في هذا المجال.جدير بالذكر أن مؤتمر مدينة الملك سعود الطبية، حول مستجدات مرض الباركنسون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي والبحث في هذا المجال الحيوي.