شكرا لمتابعة خبر عن الحكم الشرعي لشخص قرر التبرع بأعضائه ومن ثم تراجع عن قراره .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، على سؤال “قبل أربع سنوات ذهبت إلى مركز التبرع بالأعضاء، ووقعت على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وحاليًا ترددت في ذلك، فما هو الحكم؟” .

وقال المنيع خلال ظهوره على قناة «السعودية» : “هذه تعتبر وصية، وطالما الموصي حي فيجوز له حرية الاختيار ما بين التبرع بأعضائه بعد الوفاة، أو العدول عن هذا القرار” .

وأضاف : ” وكون الشخص عدل اليوم عن قرار تبرعه بالأعضاء، فعدوله صحيح، لأن التبرع لا يلزم إلا بعد موافقة المتبرع، بالإضافة إلى أن التبرع يكون بعد وفاة الشخص” .