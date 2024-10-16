شكرا لمتابعة خبر عن ورش علمية و محاضرات تخصصية نفسية في مؤتمر مستقبل التمريض النفسي بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سيعقد مجمع ارادة للخدمات النفسية بتجمع جدة الصحي الاول مؤتمراَ بعنوان مستقبل التمريض النفسي- ابتكارات و حلول و ذلك يوم السبت الموافق ١٩ اكتوبر في فندق ذا فينيو بجدة و لمدة يوم واحد .

و سيتناول المؤتمر عرض احدث الابتكارات و التقنيات التي تساهم في تحسين الرعاية التمريضية المقدمة للمريض النفسي و كذلك تعميق فهم المشاركين حول اهمية التمريض النفسي في النظام الصحي و كما سيتم تبادل المعلومات و الابحاث و التجارب المبتكرة في نفس السياق لانشاء منصة للخبراء و الممارسين الصحيين. ومن خلال المؤتمر ستكون هناك ورش علمية متنوعة يتم من خلالها تعريف المشاركين بكيفية التعامل مع السلوك العدواني و تقنيات ضبط النفس في التمريض النفسي و كذلك عرض الحلول للمشاكل التي قد تحدث في الجانب الصحي مع كيفية تحليلها .