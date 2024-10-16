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ورش علمية و محاضرات تخصصية نفسية في مؤتمر مستقبل التمريض النفسي بجدة

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الرياض - علي القحطاني - سيعقد مجمع ارادة للخدمات النفسية بتجمع جدة الصحي الاول مؤتمراَ بعنوان مستقبل التمريض النفسي- ابتكارات و حلول و ذلك يوم السبت الموافق ١٩ اكتوبر في فندق ذا فينيو بجدة و لمدة يوم واحد .
و سيتناول المؤتمر عرض احدث الابتكارات و التقنيات التي تساهم في تحسين الرعاية التمريضية المقدمة للمريض النفسي و كذلك تعميق فهم المشاركين حول اهمية التمريض النفسي في النظام الصحي و كما سيتم تبادل المعلومات و الابحاث و التجارب المبتكرة في نفس السياق لانشاء منصة للخبراء و الممارسين الصحيين. ومن خلال المؤتمر ستكون هناك ورش علمية متنوعة يتم من خلالها تعريف المشاركين بكيفية التعامل مع السلوك العدواني و تقنيات ضبط النفس في التمريض النفسي و كذلك عرض الحلول للمشاكل التي قد تحدث في الجانب الصحي مع كيفية تحليلها .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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