شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: أمة العرب هم من وضعوا الإحداثيات السماوية للنجوم بالأسماء .،فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، خالد الزعاق، أن العرب اهتموا بتفاصيل القبة السماوية، لذا كانوا الأوائل في وضع الإحداثيات السماوية والأرضية بالأسماء.

وقال الزعاق في فقرة “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”: “العرب هم أول من وضعوا أسماء للتلال والنجوم، وقد حول العلم الحديث تلك الأسماء إلى أرقام”.

واضاف: “ان العرب هم أول ما اكتشفوا النجوم، وكانوا يسمونها بالسرايات، لانها حركة تسرى بها بين النجوم، وهم أيضا اول من اكتشفوا المذنبات وكانوا يسمونها بالنجوم المذنبة، أو النجوم ذات الذوائب”.

وتابع: “والعرب هم من اكتشفوا مذنب هالى وكانوا يسمونها بابو عسيب، وقد أخذوا السجلات من العرب وغيرهم واكتشفوا دورته الزمنية”