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الزعاق: أمة العرب هم من وضعوا الإحداثيات السماوية للنجوم بالأسماء .،فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس، خالد الزعاق، أن العرب اهتموا بتفاصيل القبة السماوية، لذا كانوا الأوائل في وضع الإحداثيات السماوية والأرضية بالأسماء.

وقال الزعاق في فقرة “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”: “العرب هم أول من وضعوا أسماء للتلال والنجوم، وقد حول العلم الحديث تلك الأسماء إلى أرقام”.

واضاف: “ان العرب هم أول ما اكتشفوا النجوم، وكانوا يسمونها بالسرايات، لانها حركة تسرى بها بين النجوم، وهم أيضا اول من اكتشفوا المذنبات وكانوا يسمونها بالنجوم المذنبة، أو النجوم ذات الذوائب”.

وتابع: “والعرب هم من اكتشفوا مذنب هالى وكانوا يسمونها بابو عسيب، وقد أخذوا السجلات من العرب وغيرهم واكتشفوا دورته الزمنية”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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