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فتح باب المشاركة في ملتقى الصحة العالمي.. إليك الرابط

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في ملتقى الصحة العالمي.. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت وزارة الصحة الباب للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤسسات (ملهم) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.
وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها على تطبيق إكس، إلى أن الملتقى يقودنا إلى مستقبل صحي واعد، مشيرة إلى أن التسجيل للحضور يجري عبر هذا الرابط.

مسارات الملتقى

والملتقى حدث ضخم بمسارات متنوعة، تشمل:

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- منتدى الصحة الرقمية.
- منتدى التميز الطبي.
- منتدى المستثمرين.
- عارضون عالميون.
- مسابقة المشاريع الناشئة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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