شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في ملتقى الصحة العالمي.. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

مسارات الملتقى

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الدمام - شريف احمد - فتحت وزارة الصحة الباب للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤسسات (ملهم) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي.وأشارت وزارة الصحة عبر حسابها على تطبيق إكس، إلى أن الملتقى يقودنا إلى مستقبل صحي واعد، مشيرة إلى أن التسجيل للحضور يجري عبر هذا الرابط.والملتقى حدث ضخم بمسارات متنوعة، تشمل:- قمة القادة.- منتدى الصحة الرقمية.- منتدى التميز الطبي.- منتدى المستثمرين.- عارضون عالميون.- مسابقة المشاريع الناشئة.