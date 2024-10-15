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143 مخالفة يوميا على تطبيقات التوصيل

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل (4.314) مخالفة خلال شهر سبتمبر 2024 على تطبيقات توصيل الطلبات بمعدل 143 مخالفة يوميا، وذلك خلال الحملات المكثفة التي تجريها الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية بين الشركات، ومتابعة امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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