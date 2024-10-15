143 مخالفة يوميا على تطبيقات التوصيل

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.
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