143 مخالفة يوميا على تطبيقات التوصيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل (4.314) مخالفة خلال شهر سبتمبر 2024 على تطبيقات توصيل الطلبات بمعدل 143 مخالفة يوميا، وذلك خلال الحملات المكثفة التي تجريها الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية بين الشركات، ومتابعة امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.