شكرا لقرائتكم 4 أرشادات للوقاية من مخاطر تسرب الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني 4 إرشادات الوقاية من مخاطر تسرب الغاز.

وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس إن تسرب الغاز يتسبب في كارثة مما يتطلب مراعاة إرشادات الوقاية.

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الوقاية من مخاطر تسرب الغاز

وتشمل تلك الإجراءات، عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر، وقفل صمام الغاز بإحكام، وإخراج جميع الأشخاص من المكان، وفتح جميع النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

جدير بالذكر أنه يجب استخدام منظم الغاز بجودة عالية، لأنه يهدف إلى ضبط ضغط الغاز ليناسب تشغيل الأجهزة بأمان.