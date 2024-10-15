شكرا لقرائتكم 4,314 مخالفة خلال شهر على تطبيقات توصيل الطلبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل 4,314 مخالفة خلال شهر سبتمبر 2024 على تطبيقات توصيل الطلبات، وذلك خلال الحملات المكثفة التي تجريها الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية بين الشركات، ومتابعة امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح.

مخالفات تطبيقات توصيل الطلبات

وأوضحت الهيئة عبر منصة إكس أن المخالفات المرصودة تنوعت مابين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.

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وأكدت الهيئة أنها تتابع باستمرار نشاط توصيل الطلبات، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، مشيرة إلى إمكانية تقديم البلاغات والمقترحات بالتواصل مع الرقم الموحد 19929، أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي @SaudiTGA.