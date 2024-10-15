شكرا لقرائتكم المقصود بعائلة فاقد الأهلية في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال حساب متابعات الخليج 365 إن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.

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كذلك يمكن لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365، استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية

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إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

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