شكرا لقرائتكم الأحوال: لا يمكن إلغاء بلاغ فقدان بطاقة الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت الأحوال المدنية إنه لا يمكن إلغاء بلاغ فقدان بطاقة الهوية الوطنية ولابد من إكمال الإجراءات لإصدار بدل مفقود.

وردت الأحوال عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على استفسارات في هذا الشأن إنه للحماية يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب الحصول على نسخة جديدة.

قد يهمّك أيضاً

الحالات الصحيحة للصور

وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية إن الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، هي أنه يشترط وجود خلفية بيضاء، وأن تكون صورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، وملامح الوجه واضحة وخالية من التعابير أو مساحيق التجميل، وكذلك أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب.

ويشترط كذلك أن التقاط الصورة بشكل مستقيم وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.