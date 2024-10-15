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الأحوال: لا يمكن إلغاء بلاغ فقدان بطاقة الهوية الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - قالت الأحوال المدنية إنه لا يمكن إلغاء بلاغ فقدان بطاقة الهوية الوطنية ولابد من إكمال الإجراءات لإصدار بدل مفقود.

وردت الأحوال عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على استفسارات في هذا الشأن إنه للحماية يتم إلغاء بطاقة الهوية الوطنية المبلغ عنها ويتوجب الحصول على نسخة جديدة.

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الحالات الصحيحة للصور

وفي وقت سابق، قالت الأحوال المدنية إن الحالات الصحيحة للصور لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، هي أنه يشترط وجود خلفية بيضاء، وأن تكون صورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى، وملامح الوجه واضحة وخالية من التعابير أو مساحيق التجميل، وكذلك أن تكون صورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوب.

ويشترط كذلك أن التقاط الصورة بشكل مستقيم وتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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