شكرا لقرائتكم بالساعة والأسبوع.. إطلاق باقات تأجير خدمات العمالة المنزلية عبر مساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في خطوة جديدة وتجربة أسهل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باقات تأجير خدمات العمالة المنزلية عبر منصة مساند، لإتاحة خيارات متعددة وتجربة سلسة تلبي الاحتياجات.

ويمكن الاطلاع على باقات تأجير خدمات العمالة المنزلية عبر منصة مساند من خلال الرابط التالي: هنا.

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في سياق متصل، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، خطوات طباعة تأشيرة استقدام عمالة منزلية.

جاء ذلك في رد من من مساند، على سؤال مستفيد، قال فيه : “أنا قدمت على تأشيرة عاملة منزلية .. كيف يمكن طباعتها؟

مساند وطباعة تأشيرة الاستقدام

وأجابت منصة مساند، بقولها: “أهلا بك.. بخصوص استفسارك يمكنك طباعة التأشيرة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك لدى مساند

لوحة التحكم

صفحة التأشيرات

الضغط على السهم الأزرق للاطلاع على المزيد من الخيارات

وأخيرا الضغط على طباعة.

في سياق متصل، أوضحت منصة مساند أن تكلفة الاستقدام المتفق عليها في عقد خدمات التوسط شاملة لجميع إجراءات الاستقدام بمافيها تكلفة التفويض والتصديق على التأشيرة.

تحويل رواتب العمالة عبر مساند

يذكر أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية :Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج.

خطوات تنفيذ الخدمة

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته

الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية

الخطوة الثالثة:

• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة

• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“

• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل

• يضغط “تأكيد الدفع”

• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.