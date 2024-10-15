شكرا لقرائتكم إيقاف نشاط شركة اليمامة للتأمين لعدم الالتزام بالتوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة التأمين عن إيقاف نشاط شركة اليمامة لوساطة التأمين اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالأمر الملكي رقم (م/32) بتاريخ 6 يونيو 1424هـ.

تفاصيل القرار

وبحسب ما ذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، جاء هذا القرار بسبب عدم التزام الشركة بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، وهذا الإيقاف لا يعفي الشركة من مسؤولياتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية أو المطالبات الناتجة عنها.

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كما ستتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مصالح العملاء والمستفيدين.

تشير الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ودعم تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع.

كما أكدت أن الإيقاف سيرفع فور استيفاء الشركة للمتطلبات التنظيمية وتصحيح أوضاعها، ودعت الهيئة جميع من لهم حقوق قائمة لدى الشركة إلى مراجعتها، وفي حال عدم التجاوب خلال ثلاثة أيام، يمكن التقديم عبر موقع حماية العملاء أو الاتصال بالرقم المجاني 8001240551.