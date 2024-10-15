شكرا لقرائتكم الرياض تشهد انطلاق ملتقى الموارد البشرية بمشاركة 16 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستضيف الرياض الموسم السادس من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكبر شركات الموارد البشرية والاستقدام في المملكة، بالإضافة إلى مشاركات دولية واسعة من 16 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية.

الرياض عاصمة الفعاليات

ويُعدّ هذا الملتقى السنوي الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يعكس محورية ودور الموارد البشرية في مختلف قطاعات التنمية، كما يعكس الملتقى جانبًا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية المتميزة، والتي توجت بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030.

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ويشهد الملتقى مشاركات من مختلف البعثات الدبلوماسية والسفراء الأجانب لدى المملكة، ويعد منصة سنوية تجمع أبرز وأهم الشركات في قطاع الموارد البشرية والقوى العاملة محلياً وعالمياً مع مسؤولي الموارد البشرية في مختلف الجهات والتخصصات وقطاعات الأعمال والقطاع المنزلي.

وتحتل المملكة مراتب متقدمة بين أكثر دول العالم جذباً لرأس المال البشري وفي مختلف التخصصات، وتحقق مستويات متقدمة في جاذبية سوق العمل، خاصة في ضوء المبادرات والبرامج والتنظيمات التي تستهدف رفع الجودة وتحسين الخدمات.

يقام الملتقى في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستقبل زواره يوميًا من الثانية عشر ظهرًا إلى العاشرة مساءً.