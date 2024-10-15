شكرا لقرائتكم 4 نجوم للوسم فما سبب تسميته وخصائصه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن موسم الوسم جميلًا في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته يوازي شهرته سهيل اليماني ودخوله يوم غد الأربعاء.

وتابع الحصيني في تدوينات عبر حسابه بمنصة إكس: أن الوسم نجومه أربعة هي العواء والسماك والغفر فالزبانا مع اعتبار النجم الأول من المربعانية من الوسم حكمًا.

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الوسم

وأضاف: تسميته بالوسم لأنه يسم الأرض بالأخضرار-اذا بارك الله في مطره-ففيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة تصلح للرعي وينبت فيه الكمأة “الفقع”ومطر هذه الفترة ينبت على إثره العشب سريعاً وتُربِّعُ الأرض مُبكراً؛ كون الأجواء معتدلة تساعد على نمو الأعشاب البرية قبل دخول المربعانية في الوسم، وفي الوسم تميل الأجواء للإعتدال نهارًا ثم تعتدل أخره وتميل للبرودة ليلًا ثم تبرد أخره على معظم السعودية، وتبدأ المنخفضات الجوية بالتقدم نحو الجنوب لترتكز على البحرالمتوسط فالجزيرةالعربية.

واستكمل: يتغير حركة السحب فنراها تتقدم من الغرب للشرق تبعاً لحركة التيار النفاث ينتظره العرب على أحر من الجمر، ويعتبر من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية والخليج ولا ينافسه الا امطار الشتاء فيه يستمر زيادة طول الليل على حساب النهار معطيات ومؤشرات الأمطار مبشرة هذا العام.