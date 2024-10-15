شكرا لقرائتكم سار تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لشبكتي الشمال والشرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار”, مشروع حقوق التسمية والرعاية لشبكتي الشمال التي تمتد من مدينة الرياض إلى مدينة القريات , في حين تربط شبكة الشرق بين مدينة الرياض ومدينة الدمام، لتشمل حقوق الرعاية جميع المحطات البالغ عددها 10 محطات بالإضافة إلى المسارات والقطارات البالغ عددها 17 قطارًا على تلك الشبكات.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة استثنائية للمسافرين على متن القطارات ومرتادي المحطات من خلال التطوير المستمر للخدمات، واستحداث خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وذلك من خلال استغلال المساحات المتاحة داخل المحطات وخارجها بالإضافة الى القطارات والمسارات في تفعيل الخدمات والعروض التجارية والتي بدورها ستسهم في إثراء تجربة المسافرين كما ستتيح للشركاء فرصة عرض خدماتهم على أكبر شريحة ممكنة عبر التواجد في قطارات ومرافق الخطوط الحديدية السعودية.

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ويقدم المشروع فرصًا استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص للترويج للعلامات التجارية للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، كما سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال استحداث خدمات متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص للإرتقاء بتجربة المسافرين.

وتأتي هذه الفرص الاستثمارية ضمن استراتيجية “سار” للاستفادة من الأصول المملوكة للشركة بهدف تحقيق الإستدامة وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر بأن الخطوط الحديدية السعودية قد افتتحت باب المنافسة للمستثمرين الراغبين في التقدم للحصول على فرص الرعاية لأصول الخطوط الحديدية السعودية المتمثلة في المحطات، المسارات والقطارات الى التقدم المنافسة على موقعها الإلكتروني الرسمي https://www.sar.com.sa/ext/sarnamingrights .