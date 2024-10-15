تدشين عيادات التمكين لمستفيدي الضمان

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، «عيادات التمكين» الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في مدينة الرياض، التي تعد نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة، وتشمل مسارات عدة تتمثل في: الإرشاد المهني والمالي، وتعزيز الصحة النفسية، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتدريب النوعي، وتعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني. وتعمل العيادات على تحقيق أهدافها عبر مرور المستفيد بخمس مراحل رئيسة، تبدأ من التواصل والتوعية، ثم التسجيل، ثم دراسة الحالة، وتقديم الخدمات، ثم المتابعة والرصد.

يذكر أن عيادات تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي تستهدف 7 مناطق حول المملكة، وهي: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، ونجران.