المربع الجديد يستكمل حفر وترحيل 10 ملايين م3 من التربة وتحقيق 3 ملايين ساعة عمل آمنة

الرياض، 15 أكتوبر 2024: أعلنت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، عن إحراز تقدم كبير في أعمال إنشاء وجهتها الحضرية المبتكرة، حيث استكملت الشركة بنجاح 86% من أعمال الحفر في مواقع المعلم الأيقوني "المكعب" وترحيل أكثر من 10 ملايين متر مكعب من التربة. ويعكس هذا الإنجاز الوتيرة المتسارعة لأعمال التطوير، وتأكيد الالتزام بإنجاز أكبر داون تاون عصري في العالم.

وبالتوازي مع هذا الإنجاز، أكدت الشركة التزامها الثابت بأعلى معايير الأمان والسلامة لفريق العمل. فقد سجلت أكثر من 3 ملايين ساعة عمل آمنة من الحوادث، الأمر الذي يثبت أن الأمان والسلامة في موقع العمل على رأس أولويات الشركة. إن تقدم العمل وسلامة الفريق يسيران جنباً إلى جنب في جميع عمليات الشركة.

وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: "تمثل إنجازاتنا البارزة شهادة واضحة على التزامنا بالعمل الجاد والمهارات التي يتمتع بها فريقنا، وتأكيداً لتصميمنا على إنشاء وجهة عالمية تضع الابتكار ورفاهية موظفينا على رأس أولوياتنا. نعتز بالتقدم الذي حققناه في المربع الجديد، لمواصلة مساهمتنا في بناء مستقبل الرياض".

ويظهر التقدم الذي أحرزه المربع الجديد الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق خلال عملية الحفر. وتعتبر الشركة أن التركيز على استخدام أساليب صديقة للبيئة في إدارة مخلفات التربة هو أحد الجوانب الأساسية في عملية تطوير الوجهة. وقد احتاجت عملية الحفر إلى استخدام حوالي 250 حفارة وأكثر من 400 آلية يومياً، وذلك لإدارة أعمال الحفر المكثفة بفعالية. ويعكس ذلك الحجم الكبير للعمليات.

وتعمل الشركة على إنشاء جسر مؤقت لتمكين عمليات الحفر، إذ يربط الجسر موقع بناء المربع الجديد بطريق الملك خالد. وسيسهل هذا الربط أعمال التطوير الجارية، ويمهد الطريق لبدء إنشاء أساسات المكعب في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يقلل الجسر من حركة الشاحنات على الطرق العامة بحوالي 800 ألف رحلة خلال فترة تنفيذ أعمال الحفر وحدها، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً على البنية التحتية المحيطة بالموقع. وتجري الأعمال بتسارع أكبر مع وجود حوالي 900 عامل في الموقع يومياً، مما يقربنا أكثر نحو إنجاز الوجهة.

واختتم دايك:"نحن ملتزمون بالاستدامة، واستخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق أثر إيجابي على البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، فإننا نسعى أن نكون عنصراً فاعلاً في تحقيق التنمية الحضرية في الرياض والمملكة والعالم".