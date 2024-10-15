ونوه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - بقطاع التعليم بوصفه الأساس في التنمية الوطنية الشاملة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي جعلت من التعليم حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية، مشيداً بما يقدمه المعلمون والمعلمات من بناء الشخصية وتعزيز الثقة وتنمية المهارات، لدى النشء وإعداد أجيال طموحة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في البناء والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سعود بن مشعل يستقبل مدير تعليم مكة وعدد من المعلمين والمعلمات المتميزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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