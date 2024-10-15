شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الدولة": مركز الملك سلمان الجهة الوحيدة لإيصال التبرعات خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، أن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من ناحية أخرى، وقع مركز الملك سلمان اليوم مذكرة دعم مالي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. دعم قطاع غزة ومثل الجانبين في توقيع المذكرة, مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو.

وسيتم بموجب الاتفاقية دعم برامج وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل الأنشطة المخصصة للنازحين وتشمل الإغاثة العاجلة والإيواء.