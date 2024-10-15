شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الخطيب عن حادثة السيرك الروسي الشهيرة: نعم أخطأت ولكن بدون قصد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى وزير السياحة، أحمد الخطيب، تفاصيل حادثة السيرك الروسي الشهيرة التي وقعت أثناء فترة رئاسته لهيئة الترفيه، والتي أدت إلى إعفائه من منصب رئاسة الهيئة.

‎ وقال الخطيب من لا يعمل لا يخطئ، ونحن كنا نعمل ليل نهار، ومع حجم العمل الكبير كنت معرضًا للخطأ.

‎وأشار “الخطيب” إلى أن الهيئة كانت قد بدأت برصيد صفر من الفعاليات، وفجأة ارتفعت إلى 5500 فعالية، وكان هناك حوالي 200 فعالية في يوم واحد في مختلف مدن المملكة.

‎وتابع “الخطيب”: كان علينا بناء هيئة الترفيه، وكان عدد الموظفين حوالي 200 فقط، لذا لم أستطع مراجعة كل الفعاليات بدقة، نعم، أخطأت، ولكن الخطأ لم يكن مقصودًا، العمل كان كبيرًا والمخاطر كانت كبيرة، وما حدث في السيرك الروسي لم يكن مقبولًا.

‎وأضاف: هذا درس مهم، كل أمر المؤمن خير له، لم أحزن يومًا على ما حدث وأقول لعل في الأمر خيرة.