شكرا لمتابعة خبر عن عامل بنغلاديشي يروي قصة تعرضه لأزمة قلبية وتلقيه العلاج دون مقابل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى عامل من بنغلاديش، يدعى محمد جسيم، قصة تعرضه لأزمة قلبية وتلقيه العلاج وإجراء عملية قسطرة مجانا ودون مقابل .

وفي التفاصيل: قال “جسيم” أنا بعمر الـ55 وفي أول يوم عمل لي شعرت بالتعب، وتحدثت إلى صديق لي وذهبنا إلى المشفى .

وتابع: أنه تلقى العلاج اللازم وتم إجراء القسطرة القلبية وإبقائه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، مؤكدا أن الخدمة في المملكة العربية السعودية متميزة 100%.

وأضاف: أنه موجود بالمملكة منذ 33 عاما أنه طول تلك المدة سعيد بتواجده فيها .