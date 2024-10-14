3075 عدادا لقياس مياه الآبار ومناطق الجنوب الأقل

كشف أحدث البيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن تصدر منطقة الرياض أعداد عدادات قياس استهلاك مياه الآبار بواقع 1250 عدادا، وذلك في آخر إحصائية أصدرتها الوزارة عن عام 2022. في حين بلغ إجمالي عدد العدادات المركبة 3075 عدادا.

الأكثر عدادات

حلت الجوف والقصيم وحائل في المرتبة الثانية بواقع 350 عدادا لكل منها، في حين حلت المنطقة الشرقية ثالثة بـ 250 عدادا، ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة بـ 100 عداد لكل منهما، في حين سجلت الإحصائية وجود 50 عداد قياس لمياه الآبار في كل من عسير وتبوك وجازان ونجران والباحة، وهي مناطق الجنوب التي تزخر بالعديد من المزارع.

منصة حافظ الرقمية

تهدف إلى المحافظة على الموارد المائية، وحوكمة وتنظيم استخدامات مصادر المياه، من خلال المراقبة الآنية لحفّارات الآبار، وعدّادات المياه بها، كما تعمل على تكامل عمليات الأنظمة الداخلية والخارجية في الوزارة، وفقًا لمستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، ورؤية المملكة 2030.

وتهدف المنصة إلى الحد من حفر الآبار العشوائي، وتطبيق التقنيات الذكية للمحافظة على مصادر المياه المختلفة، وذلك من خلال تطبيق نظام المياه ولوائحه التنظيمية، وتعتمد على المراقبة الآنية من خلال استقبال بيانات أجهزة تتَبُّع الحفارات، وبيانات العدّادات على الآبار وتحليلها، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وإنترنت الأشياء «IOT».

يُذكر أن الوزارة بدأت مؤخرًا بتركيب أجهزة تتبع على الحفّارات ومعدات حفر الآبار؛ بهدف تحقيق إدارة مثلى لموارد المياه؛ بما يسهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، وضمان استدامتها للأغراض الزراعية، وذلك ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار الجوفية والسطحية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف تطوير الاقتصاد الرقمي؛ لتسريع الأعمال، وضمان تحقيق كفاءة أعلى للعمليات والخطط الإستراتيجية.

عدادات قياس استهلاك مياه الآبار (2022)

الرياض 1250

الجوف 350

القصيم 350

حائل 350

الشرقية 250

مكة المكرمة 100

المدينة المنورة 100

الحدود الشمالية 75

عسير 50

تبوك 50

جازان 50

نجران 50

الباحة 50

الإجمالي 3075