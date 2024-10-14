شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. مصادرة ما يزيد على 32 كلجم من المواد الغذائية الفاسدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة أبانات 1238 جولة رقابية خلال الربع الثالث لعام 2024م.

واستهدفت المنشآت التجارية والمباني والتشوه البصري، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة. 1139 جولة على المنشآت التجارية وشملت الجولات الرقابية 1139 جولة على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار وتجديد 101 شهادة صحية.

هذا إضافة إلى مصادرة أكثر من 32 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذت البلدية 75 جولة رقابية لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري، والارتقاء بالمشهد الحضري في المحافظة. 24 جولة رقابية لرصد المخالفات الإنشائية وفيما يتعلق في المباني أجرت البلدية 24 جولة رقابية لرصد المخالفات الإنشائية والحد من الظواهر السلبية المؤثرة على البيئة الحضرية.

هذا إضافة إلى جولات الإصحاح البيئي، وأعمال النظافة اليومية بهدف الحفاظ على البيئة العامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الدور الحيوي للقطاع البلدي، ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلدي” أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.