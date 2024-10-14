شكرا لقرائتكم طيران ناس يدعم مرضى سرطان الثدي برحلات علاجية ورسائل توعوية على متن طائرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن تكفله بعدد 120 تذكرة لمدة عام مخصصة للرحلات العلاجية المصابين بسرطان الثدي إضافة إلى بدء حملة تثقيفيه على متن طائرته تشمل قراءة رسائل توعوية من كابتن الطائرة وطاقم الملاحة، وذلك بالتعاون مع جمعية زهرة التي أطلقت حملة تحت شعار اسبقي بخطوة.

وتعد جمعية زهرة أكبر جمعية سعودية متخصصة في التوعية المجتمع بسرطان الثدي ودعم المصابات والمتعافيات، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة والتزامها بتبني مبادرات ذات أثر مستدام على المجتمع.

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قسائم سفر

وسيوفر طيران ناس خلال عام كامل قسائم سفر على رحلاته للمسافرين المصابين بسرطان الثدي بغرض العلاج ومرافق واحد لكل منهم بشكل شهري. في حين ستتولى جمعية زهرة الخيرية استقبال طلبات المستفيدين المحتملين للتحقق من الحالات وتقييم وضعهم المالي لتحديد مدى الأهلية للبرنامج. وتشمل التذاكر المقدمة ضمن الاتفاقية فئة منسوبي الجمعية بهدف دعم الجمعية لتحقيق اهدافها.

وتعد هذه المبادرة أحدث سلسلة من مبادرات طيران ناس الشمولية لمختلف أطياف المجتمع خلال 2024 المتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة كما عرفتها الأمم المتحدة، ومع التزامها كعضو في المياثق العالمي للأمم المتحدة Global Compact حيث يعد تشمل أهداف تبني مبادرات تساهم في تحقيق هدف “الصحة الجيدة والرفاه.

وكانت أعلنت الشركة في يناير عن برنامج للتعليم النظري والتدريب العملي لأفراد طواقم الضيافة وموظفي الخدمات الأرضية بهدف تعلم أفضل أساليب التعامل المثالي مع الركاب المصابين بالتوحد إضافة إلى تعليمهم على لغة الإشارة للتخاطب مع المسافرين ضعاف السمع والصم، بهدف توفير بيئة مريحة وداعمة للمسافرين من مختلف الفئات.