شكرا لقرائتكم توضيح مهم من النيابة بشأن برنامج حماية المبلغين والشهود والضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت النيابة العامة أن مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يمنح للشخص المشمول بالحماية إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد من تربطه بهم صلة وثيقة.

وقالت النيابة العامة عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين: “يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بمنحه وفق نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به”.