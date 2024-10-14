شكرا لقرائتكم مفحط حفرالباطن في قبضة المرور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المرور السعودي بمحافظة حفر الباطن عن ضبط قائد مركبة يرتكب مخالفة التفحيط وعدم وجود لوحات على المركبة.

وقال المرور عبر منصة إكس مساء اليوم الاثنين: إن قائد المركبة عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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تخفيض سداد المخالفات

وفي وقت سابق، أكد المرور السعودي أن ارتكاب مخالفة التفحيط، يؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية بنسبة (50%)، والتي تنتهي في 18 أكتوبر الجاري.

وقال المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إن غرامة التفحيط، تتراوح بين 20 ألفًا إلى 60 ألف ريال”.

وبدأت الإدارة العامة للمرور في يوم 18 أبريل 2024، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاءٍ قدرُه 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل هذا التاريخ.