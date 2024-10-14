شكرا لقرائتكم طريقة معرفة المدة المؤهلة لصرف معاش التقاعد المبكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن معرفة المدة المؤهلة لصرف معاش التقاعد المبكر من خلال حاسبة التقاعد عبر تسجيل الدخول للحساب الشخصي عبر تطبيق GOSI: من هنا.

إيقاف صرف المعاش للمستفيدة

وفي وقت سابق، أوضحت التأمينات الاجتماعية: إنه يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القِران ويعاد استحقاقها للمعاش في حال الطلاق أو الترمل لا قدر الله.

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وتابعت التأمينات عبر منصة إكس: نأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر زيارة الرابط التالي: هنا.

تغيير حالة مستفيد

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين من أفراد العائلة- من المنفعة التأمينية لمتوفى- في نظامي التقاعد المدني والعسكري الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للمستفيدة “المرأة” أو الحالة التعليمية (للمستفيدين الشباب من الذكور بسن 21- 26 سنة) أو الحالة الصحية (للمستفيد العاجز) أو الحالة الوظيفية وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري​.

خطوات الخدمة

​الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

اختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” من قائمة الطلبات.

اختيار الحالة المراد تحديثها وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على زر “متابعة”.

الموافقة على الإقرار ثم النقر على زر “تقديم الطلب”​.

​سيتم إشعارك بالرسائل النصية لهذه الخدمة وذلك عند استلام الطلب وإنجازه وأي تحديثات تتم عليه. كما يمكنك متابعة الطلب من هنا.