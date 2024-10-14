شكرا لقرائتكم الأعلى تاريخيًا.. أكثر من 2.8 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مستويات قياسية تُعد الأعلى تاريخيًا بنهاية شهر أغسطس 2024م ليبلغ نحو 2,824,780 مليون ريال، بنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 12.1%، بزيادة بلغت نحو 305,023 مليارات ريال، مقارنة بـ 2,519,756 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق.

كما سجل الائتمان المصرفي ارتفاعًا شهريًا بنسبة تُقدر بـ 1.2%، مقارنة بشهر يوليو من نفس العام والبالغ 2,791,301 مليون ريال، بزيادة بلغت نحو 33,478 مليار ريال، حسب ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024.

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نمو الائتمان المصرفي

وقد شهد الائتمان المصرفي نموًا منذ بداية العام بقيمة تجاوزت 203 مليارات ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري.

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 47% من إجمالي الائتمان الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,324,161 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.7% مقارنة بـ 1,217,880 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، بزيادة تجاوزت 106 مليارات ريال.

في حين مثل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 38% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 1,074,234 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14%، مقارنة بـ 943,119 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، بقيمة زيادة تجاوزت الـ 131,115 مليار ريال.

فيما شكل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نسبة 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 426,384 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 19% مقارنة بـ 358,757 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023، بقيمة زيادة تجاوزت 67 مليار ريال.