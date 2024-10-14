شكرا لقرائتكم وظائف لا يمكن لمصاب عمى الألوان العمل فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرض مدرس طب المهن، الدكتور مصطفى الشاهد، الوظائف التي لا يستطيع المصاب بـ عمى الألوان العمل فيها.

وقال الشاهد في مداخلة عبر العربية إف إم إن هذه الوظائف تشمل: التصميم، والهندسة، وبعض مجالات الطب مثل المعامل.

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وأكمل، أنه لا توجد مشكلة من عمى الألوان للإذاعي طالما كان النص مكتوبا أمامه بلون واضح؛ فيما تنحصر المشكلة في تلك الحالة في تمييز الألوان عن بعضها.